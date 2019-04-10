Белорус Петр Асаенок выиграл серебряную медаль ЧЕ по тяжелой атлетике в Грузии

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Петр Асаенок завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Батуми (Грузия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В категории до 81 кг в рывке белорус сумел показать результат 159 кг. Во втором упражнении (толчке) Петр Асаенок справился со штангой весом 196 кг и набрал в сумме 355 кг (159 + 196 кг). Опередил белоруса лишь Антонио Пиццолато - 356 кг (155 + 201 кг). Итальянец, уступая белорусу, рискнул в заключительной попытке и справился с весом в 201 кг, что и принесло ему золотую награду в двоеборье. Бронзовым призером чемпионата стал Ритварс Сухаревс из Латвии - 354 кг (162 + 192 кг).

Награда Петра Асаенка - четвертая в копилке сборной Беларуси по тяжелой атлетике. Ранее чемпионом Европы стал Геннадий Лаптев (61 кг), бронзу завоевали Юлия Асаенок (45 кг) и Вадим Лихорад (73 кг).

На континентальном форуме в Батуми соревнуются более 400 атлетов из 47 стран. Этот турнир носит статус лицензионного. Его участники смогут завоевать очки, необходимые для выступления на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Завершится чемпионат Европы в Грузии 13 апреля.-0-