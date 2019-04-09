Белорус Вадим Лихорад завоевал бронзу на ЧЕ по тяжелой атлетике в Грузии

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Вадим Лихорад завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Батуми (Грузия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В весовой категории до 73 кг Вадим Лихорад в перовой попытке в рывке показал результат 153 кг и стал обладателем малой серебряной награды, во втором упражнении толчке белорус сумел поднять штангу весом 182 кг и набрал в сумме двоеборья 335 кг. Чемпионом Европы стал Божидар Андреев из Болгарии - 345 кг (153 +192 кг). Второе место занял спортсмен из Албании Брикен Каля - 339 кг (156 + 183 кг).

Завтра, в пятый день соревнований, среди белорусов за медали чемпионата Европы поборются Анастасия Михаленко (71 кг), Игорь Лозко (81 кг) и Петр Асаенок (81 кг).

На данный момент в активе сборной Беларуси три награды в двоеборье. Ранее чемпионом Европы стал Геннадий Лаптев (61 кг), бронзу завоевала Юлия Асаенок (45 кг).

За 60 комплектов наград на континентальном форуме соревнуются более 400 атлетов из 47 стран. Этот турнир носит статус лицензионного. Его участники смогут завоевать очки, необходимые для выступления на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Завершится чемпионат Европы 13 апреля.-0-