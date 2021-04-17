Белорус Вадим Шока занял седьмое место на ЧЕ по дзюдо в Португалии

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Вадим Шока, выступающий в весовой категории 73 кг занял седьмое место на чемпионате Европы по дзюдо в Португалии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Одержав победы над австрийцем Лукасом Рейтером и грузинским атлетом Лашей Шавдатуашвили, белорус потерпел два поражения в схватках с Билялом Чилоглу из Турции и итальянцем Джованни Эспозито.

Победителем в весовой категории 73 кг стал спортсмен из Косово Акил Гьякова, в финале победивший израильтянина Тохара Бутбуля. Бронзовые медали выиграли Муса Могушков из России и швейцарец Нильс Штумп.

В категории 81 кг золотую медаль чемпионата Европы выиграл Ведат Албайрак из Турции. Серебро на счету бельгийца Маттиаса Кассе. Бронзовые медали оставили за собой израильтянин Саги Муки и итальянец Кристиан Парлати. -0-