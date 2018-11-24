Белорус Виталий Михайлов победил на этапе КМ по конькобежному спорту в Японии

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Виталий Михайлов победил в масс-старте на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в японском Томакомаи, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Шестнадцать кругов на открытом катке один из лидеров нашей команды преодолел за 8 мин. 06,54 сек. и получил 120 очков. Второе место занял Ум Чен Хо из Республики Корея, а бронзовым призером стал Барт Свингс из Бельгии.
Другой представитель Беларуси Алексей Кирпичник занял в масс-старте шестое место. В женской гонке с массового старта белоруска Марина Зуева стала 21-й.
Как отметили в Белорусском союзе конькобежцев, для Виталия Михайлова это первое золото Кубка мира. Стоит отметить, что 32-летний белорус одержал победу после травмы, полученной в июле.
В общем зачете Кубка мира с 186 очками он занимает десятую позицию. Лидируют по сумме четырех этапов Кубка мира Ум Чен Хо из Республики Корея (312), бельгиец Барт Свингс (280) и швейцарец Ливио Венгер (256).-0-
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