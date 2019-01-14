Белорус Виталий Михайлов занял десятое место на ЧЕ по конькобежному спорту в Италии

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский атлет Виталий Михайлов занял десятое место на чемпионате Европы по конькобежному спорту в классическом многоборье, который завершился 13 января в Коллальбо (Италия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Он набрал в сумме выступлений 115,074 балла.

На высшую ступень пьедестала почета поднялся нидерландский спортсмен Свен Крамер (150,103 очка), второе место занял его партнер по команде Патрик Руст (150,199 балла). Бронзовую медаль завоевал шведский конькобежец Сверре Лунде Педерсен (150,836 очка).

В классическом многоборье мужчины выступают на дистанциях 500 м, 1500 м, 5000 м и 10000 м, женщины на 500 м, 1500 м, 3000 м и 5000 м. За забег начисляются очки - за каждую секунду времени прохождения 500 м дается 1 тыс. очков. Время прохождения других дистанций делится на число, на которое данная дистанция длиннее 500 м и получается количество баллов, которое добавляется к сумме очков полученных за предыдущие дистанции. Победителем становится конькобежец набравший наименьшую сумму. На заключительную дистанцию допускаются 8 спортсменов.-0-