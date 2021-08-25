Белоруска Александра Саснович вышла в 1/4 финала турнира в Кливленде

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (99-й номер мирового рейтинга) пробилась в четвертьфинал турнира в американском Кливленде с призовым фондом $235 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.





В трехсетовом матче 1/8 финала белоруска обыграла представительницу Аргентины Надю Подорошку (37) - 6:7 (7:9), 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 47 мин. В 1/16 финала Александра Саснович выиграла у американской теннисистки Кристины Макхейл (119) - 6:4, 7:5, а в поединке за выход в полуфинал встретится с румынкой Ириной Бегу (74).





На мужском турнире в американском городе Уинстон-Сейлем с призовым фондом $717,9 тыс. белорусский теннисист Илья Ивашко (63) в 1/16 финала почти за три часа одолел хорвата Марина Чилича (36) - 4:6, 7:5, 6:4. В первом раунде Ивашко был сильнее итальянца Андреаса Сеппи (88) - 6:4, 6:4. В 1/8 финала соперником белоруса будет немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф (52).





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Эти турниры являются последней проверкой сил перед стартом последнего в сезоне турнира серии "Большого шлема" - открытого чемпионата США, который пройдет с 30 августа по 12 сентября в Нью-Йорке.-0-