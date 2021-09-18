Белоруска Алена Ноздрева стала двукратной медалисткой ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Алена Ноздрева стала двукратной медалисткой чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ в Копенгагене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская каноистка заняла третье место в финальном заезде на 500 м. Ее результат 2 мин. 05,86 сек. Второе место оставила за собой украинка Людмила Лузан - 2 мин. 05,77 сек. Чилийка Мария Майярд стала чемпионкой мира с результатом 2 мин. 05,09 сек. Напомним, ранее Алена Ноздрева и Надежда Макарченко выиграли серебро в гонках каноэ-двоек на дистанции 500 м.

В гонках байдарок-двоек на 1000 м белорусы Павел Медведев и Виталий Белько финишировали на четвертом месте - 3 мин. 15,02 сек. Победили шведы Дэннис Кернен и Мартин Натэлл - 3 мин. 13,70 сек. Симон Йенсен и Мортен Граверсен из Дании заняли второе место - 3 мин. 14,46 сек. И замкнули тройку сильнейших в данном виде программы венгры Балинт Ноэ и Тамас Кулифаи - 3 мин. 14,83 сек.-0-