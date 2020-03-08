Белоруска Алина Горносько выиграла золото турнира Гран-при по художественной гимнастике в Брно

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Алина Горносько стала победительницей в многоборье на турнире серии Гран-при по художественной гимнастике в чешском Брно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

Белорусская грация, заработав оценку 89,950, опередила многих титулованных соперниц. Помимо Алины Горносько на пьедестал попали Кристина Пограничная из Украины (87,450) и болгарская спортсменка Боряна Калейн (87,350). Сегодня Алина Горносько выступит в финалах отдельных видов.

В стартах юниорок белоруски Полина Сланчевская, Дина Агишева и Елизавета Зорькина уверенно победили в командном турнире. Золотой результат - 151,650 балла. На втором месте сборная Украины, третьи - американки. В личном многоборье равных не было Дине Агишевой (78,800).

Фото Белорусской ассоциации гимнастики

Состязания, которые проходят в Брно 6-8 марта, собрали спортсменок из 16 стран. -0-