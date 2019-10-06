Белоруска Анастасия Алистратова завоевала олимпийскую лицензию на ЧМ по спортивной гимнастике в Германии

Анастасия Алистратова. Фото из архива
6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анастасия Алистратова завоевала олимпийскую лицензию на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в немецком Штутгарте, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Старты женщин в квалификации индивидуального многоборья собрали 174 соискательниц наград и олимпийских лицензий из трех десятков стран. В итоге Анастасия получила 50,066 балла по сумме четырех упражнений и заняла 57-е место. Таким образом белоруска попала в число 20-ти гимнасток, которые выполнили квалификационный норматив, дающий право выступить на Играх-2020 в Токио.-0-