Белоруска Анна Нифонтова стала 11-й на этапе КМ по конькобежному спорту в Минске

Анна Нифонтова. Фото skating.by

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анна Нифонтова заняла 11-е место в женских стартах группы В на дистанции 500 м этапа Кубка мира по конькобежному спорту в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА. Время белоруски на финише - 39,569 сек. Что касается призеров в данной дисциплине, то первое место заняла японка Ариса Го, пробежавшая полукилометровую дистанцию за 38,317 сек. Второе место у Летиции Де Йонг из Нидерландов - 38,470 сек. Третье время показала китаянка Жуйнин Тянь - 38,903 сек. Еще одна белоруска Евгения Воробьева завершила старт на 500 м с 21-м временем - 40,419 сек. Всего в данной дисциплине участвовали 23 конькобежки. На старт этапа Кубка мира в Минске, который проходит с 15 по 17 ноября, вышли более 200 спортсменов из 27 стран. Организаторами турнира выступили Международный союз конькобежцев (ISU), Мингорисполком, Министерство спорта и туризма Беларуси, Белорусский союз конькобежцев, НОК, Президентский спортивный клуб, "Минск-Арена".-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!