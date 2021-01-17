Белоруска Анна Нифонтова заняла 7-е место на ЧЕ по конькобежному спорту в Херенвене

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анна Нифонтова заняла седьмое место на чемпионате Европы по конькобежному спорту в спринтерском многоборье. Турнир завершился в Херенвене (Нидерланды), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска по сумме четырех дистанций набрала 153,005 балла. Победу праздновала представительница Нидерландов Ютта Леердам (149,385 баллов). Вторая позиция у россиянки Ангелины Голиковой (149,855). Третье место заняла Фемке Кок (Нидерланды) - (149,870).

В аналогичном виде программы у мужчин чемпионат Европы выиграл нидерландский конькобежец Томас Крол - 137,955 баллов. Второе место у его соотечественника Хейна Оттерспира - 138,645 очков. Замкнул тройку сильнейших немец Джоэль Дюфтер - 138,77 пункта. Белорусский конькобежец Игнат Головатюк занял 15-е место.

В классическом многоборье у женщин первенствовала спортсменка из Нидерландов Антуанетта Де Йонг (159,303 баллов), серебро выиграла ее соотечественница Ирэн Шутен (160,056), бронзу - чешка Мартина Сабликова (160,320). Белорусская спортсменка Екатерина Слоева заняла 14-ю позицию в итоговом протоколе.

В мужских стартах по классическому многоборью "золото" выиграл нидерландский скороход Патрик Рест (147,745 балла). Серебро у его соотечественника Марселя Боскера (149,806). Бронза у норвежца Сверре Лунде Педерсена (149,828). Белорус Евгений Болгов завершил состязания на 20-м месте из 20-ти участников.

После завершения чемпионата Европы по конькобежному спорту, в Херенвене (Ниделанды) пройдут два этапа Кубка мира и чемпионат мира на отдельных дистанциях. Команды живут в условиях жестких ограничений и выходят из отеля только на тренировку - в Нидерландах из-за пандемии коронавируса локдаун продлен до начала февраля.-0-