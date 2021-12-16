Белоруска Динара Алимбекова заняла 6-е место в спринте на этапе КМ по биатлону во Франции

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Динара Алимбекова стала участницей цветочной церемонии на четвертом этапе Кубка мира по биатлону, который сегодня стартовал в Анси (Франция), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Динара Алимбекова пришла к финишу с отставанием от победительницы в 34,7 сек. (1 промах) и заняла шестое место. В десятке сильнейших финишировала еще одна представительница Беларуси Анна Сола, занявшая седьмую позицию итогового протокола. Она прошла дистанцию с итоговыми 20 мин. 59,8 сек. (2 промаха).
Тройку сильнейших составили норвежка Марте Олсбю-Ройселанн - 20 мин. 22,20 сек. (0 промахов), Анаис Бескон из Франции с отставанием от лидера 17,5 сек. (0 промахов), австрийка Лиза Тереза Хаузер с отставанием 21,2 сек. (0 промахов).
Что касается остальных белорусок, то Елена Кручинкина 32-я (отставание - 1 мин. 14,6 сек., 1 промах), Ирина Лещенко 55-я (отставание - 1 мин. 49,6 сек., 2 промаха), Ирина Кручинкина 66-я (отставание - 2 мин. 11,2 сек., 3 промаха).-0-