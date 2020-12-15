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15 декабря 2020, 21:56

Белоруска Ирина Курочкина стала победительницей личного КМ по женской борьбе в Белграде

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ирина Курочкина стала победительницей личного КМ по женской борьбе в Белграде (Сербия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальной схватке выступающая в весовой категории 55 кг Ирина Курочкина одержала викторию над Аннеке Вендле из Германии. Заработав преимущество в два балла на старте решающего поединка, белоруска спокойно контролировала ситуацию на ковре до финального свистка, который зафиксировал победу бобруйчанки - 9:0.

Еще одной медалью копилку белорусской сборной по женской борьбе пополнила Залина Сидакова (53 кг), которая в схватке за бронзу нанесла поражение турчанке Зейнеп Йетгил - 3:0.

В заключительный день личного Кубка мира по женской борьбе, 16 декабря, за бронзу предстоит бороться Анне Садченко, соперницей которой станет опытная Алина Бережная-Стадник-Махиня. Не потеряла шансы на попадание в тройку сильнейших и Василиса Марзалюк (76 кг), которой предстоит бороться в утешении с Паулин Дениз Лекарпентье из Франции. Победительница этого поединка получит право оспаривать бронзу в схватке с олимпийской чемпионкой Рио-2016 из Канады Эрикой-Элизабет Уибе.

Старты в Белграде должны были пройти в статусе чемпионата мира, однако в середине ноября руководство Международной федерации борьбы из-за сложностей, связанных с пандемией COVID-19, решило сменить формат турнира на индивидуальный Кубок мира. В соревнованиях по греко-римской, женской и вольной борьбе принимают участие свыше 500 спортсменов из более чем 50 стран.-0-

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