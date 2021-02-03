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03 февраля 2021, 10:41

Белоруска Карина Демидик выиграла бронзу турнира по прыжкам в высоту в Словакии

Карина Демидик. Фото из архива
Карина Демидик. Фото из архива

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская легкоатлетка Карина Демидик выиграла бронзу турнира по прыжкам в высоту Banskobystrická latka - 2021, который завершился в Словакии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Медаль белоруской спортсменке принесла удачная попытка на высоте 1 м 93 см. Подопечная Валентина Курдюка попыталась взять рубеж 1 м 96 см, однако он ей не покорился. Второе место заняла украинка Юлия Левченко - 1 м 96 см. Это ее лучший результат в сезоне. Победу праздновала ее соотечественница, 19-летняя уроженка Днепра Ярослава Магучих - 2 м 6 см. Это ее личный рекорд, рекорд турнира, а также мировое достижение среди спортсменов, не достигших 20 лет, в помещении.

На состязаниях в Баньске-Быстрице среди мужчин Беларусь представлял Максим Недосеков. Атлет из Витебской области в главной команде страны завершил соревнования на седьмой позиции в итоговом протоколе. Его итоговый результат - 2 м 20 см. Попытки Максима Недосекова покорить 2 м 24 см оказались безрезультатными.

Что касается тройки призеров, то золото выиграл итальянец Джанмарко Тамбери - 2 м 31 см. Показал аналогичный результат, однако уступил лидеру по попыткам кубинец Луис Энрике Зайас. Замкнул тройку лучших украинец Андрей Проценко - 2 м 28 см.-0-

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