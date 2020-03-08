Белоруска Марина Зуева заняла второе место на этапе КМ по конькобежному спорту в Херенвене

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская конькобежка Марина Зуева сумела занять второе место на этапе Кубка мира, который завершился в Херенвене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговый результат, который Марина Зуева показала в женском масс-старте 8 мин. 12, 540 сек. Победительницей в данном виде программы стала нидерландская спортсменка Мелисса Вейфье – 8 мин. 11,740 сек. Замкнула тройку сильнейших Ирен Схаутен (Нидерланды) – 8 мин. 30,630 сек.

В общем зачете Кубка мира в данной дисциплине первенствовала канадка Ивани Блонден, набравшая 548 очков. Ирен Схаутен (492) из Нидерландов стала второй. Замкнула тройку японка Нана Такаги (442). В активе Марины Зуевой 282 набранных очка и 13-е место.-0-