Белоруска Ольга Говорцова не вышла в основную сетку Australian Open

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Ольга Говорцова (138-й номер мирового рейтинга) не смогла пробиться в основную сетку открытого чемпионата Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке квалификации белоруска проиграла в двух сетах итальянке Мартине Тревизан (181) - 2:6, 3:6.

В первом квалификационном раунде Ольга Говорцова победила итальянскую теннисистку Лукрецию Стефанини (181) - 7:5, 4:6, 6:3, а потом одолела чилийку Даниэлу Сегель (206) - 6:3, 4:6, 6:3.

Основной турнир Australian Open пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января. В женской части выступят три белорусские теннисистки - Арина Соболенко (2), Виктория Азаренко (25) и Александра Саснович (77). Виктория Азаренко дважды подряд становилась победительницей этого турнира (2012, 2013). В мужском одиночном разряде Беларусь представят Илья Ивашко (48) и Егор Герасимов (106).-0-