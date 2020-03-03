Белоруска Ольга Говорцова вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Монтеррее

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Ольга Говорцова (142-й номер мирового рейтинга) пробилась во второй раунд турнира в мексиканском Монтеррее с призовым фондом $251 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минувшей ночью белоруска встречалась с американкой Каролин Долхайд (131) и выиграла в трехсетовом поединке - 3:6, 6:2, 6:1. Матч продолжался 1 час 40 минут. Следующей соперницей Ольги Говорцовой будет победительница сегодняшней встречи 1/16 финала между украинкой Элиной Свитолиной (7) и черногорской теннисисткой Данкой Ковинчич (88). Ольга Говорцова пробилась в основную сетку, преодолев два квалификационных барьера.

Свой поединок 1/16 финала 4 марта проведет еще одна белоруска Виктория Азаренко (56), которая сыграет со словенкой Тамарой Зиданшек (71). Из-за семейных проблем Виктория Азаренко не играла с августа 2019 года.

В первом круге турнира во французском Лионе с призовым фондом $251 тыс. белорусская теннисистка Вера Лапко (378) встретится с итальянкой Камилой Джорджи (94). В 1/8 финала парного разряда Вера Лапко и еще одна белоруска Лидия Морозова будут соперничать с бразильско-нидерландским тандемом Лаура Пигосси / Розали ван дер Хоек.

Соревнования в Монтеррее и Лионе завершатся 8 марта.-0-