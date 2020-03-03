Белоруска Ольга Говорцова вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Монтеррее

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 3 марта 2020
Минск Облачно с прояснениями +7°C
Версия для слабовидящих
Новости
11:08 Юрий Назаров назначен заместителем премьер-министра Беларуси Президент
11:02 В Витебске эвакуировали 18 жителей многоэтажки из-за неизвестного вещества Происшествия
10:58 Cамолет Новосибирск - Москва готовится к срочной посадке из-за сообщения о минировании В мире
10:55 Львы из Ташкента поселились в Минском зоопарке Регионы
10:53 Новым председателем Минского городского Совета депутатов стал Андрей Бугров Регионы
10:34 Таможенное оформление приостановлено в пункте пропуска "Новые Ярыловичи" на границе с Украиной Общество
10:20 Девочка попросила у дедушки металлоискатель и тут же нашла древний артефакт Калейдоскоп
10:17 Риелтор-мошенник фиктивно женился на минчанке ради квартиры Происшествия
10:08 Apple Pay теперь могут использовать владельцы карточек Maestro, БЕЛКАРТ-Maestro, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro Беларусбанка Экономика
10:02 Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз 100 тыс. роз Происшествия
10:00 Судьбы, сложенные в треугольник: Александр Лизюков Общество
09:49 В Витебской области нужно изменять подходы службы 115 к выполнению заявок - КГК Регионы
09:49 В конкурсе "Предприниматель года" появится новая номинация Экономика
09:38 Лаборатория театральной фотографии впервые вошла в спецпрограмму "М@rt.контакта" Культура
09:35 Пресс-конференция о санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения пройдет в БЕЛТА 4 марта Общество
09:05 Россию на "Евровидении-2020" будет представлять группа Little Big Калейдоскоп
09:00 Стали известны первые результаты парламентских выборов в Израиле В мире
09:00 Весна – время обновления! Весенние акции на новые квартиры в престижных минских комплексах! Общество
09:00 Осознанное потребление и экологический след: старшеклассники Гомеля решают экологические проблемы Общество
08:55 БГК имени Мешкова сыграет с "Пекином" в 1/8 финала SEHA-лиги Спорт
08:48 Пианист-левша выступит на днях Франкофонии в Бресте Культура
08:46 Футболисты сборной Беларуси узнают соперников по групповому этапу Лиги наций Спорт
08:45 Смартфон заменит паспорт: в Беларуси впервые протестируют новую технологию для мобильных документов Технологии
08:43 От Жанны д'Арк до графини де Монсоро: выставка "О, женщина" пройдет в Гомеле Афиша
08:35 В Минске стартует финальный тур Молодежной волейбольной лиги Спорт
08:19 В Минске открывается балетный класс для людей с инвалидностью Регионы
08:10 За путевку на олимпийский турнир по баскетболу 3х3 белоруски поспорят в Индии Спорт
08:08 Озеленители Бреста планируют начать высадку цветов раньше обычного Регионы
07:57 В Минской области за прошлый год продали с аукционов 71 объект недвижимости Регионы
07:48 Более 150 белорусских школьников примут участие в конкурсе журналистики Общество
Все новости
Все новости
Спорт
03 марта 2020, 07:39

Белоруска Ольга Говорцова вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Монтеррее

Ольга Говорцова. Фото OhioTennisZone.com
Ольга Говорцова. Фото OhioTennisZone.com

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Ольга Говорцова (142-й номер мирового рейтинга) пробилась во второй раунд турнира в мексиканском Монтеррее с призовым фондом $251 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минувшей ночью белоруска встречалась с американкой Каролин Долхайд (131) и выиграла в трехсетовом поединке - 3:6, 6:2, 6:1. Матч продолжался 1 час 40 минут. Следующей соперницей Ольги Говорцовой будет победительница сегодняшней встречи 1/16 финала между украинкой Элиной Свитолиной (7) и черногорской теннисисткой Данкой Ковинчич (88). Ольга Говорцова пробилась в основную сетку, преодолев два квалификационных барьера.

Свой поединок 1/16 финала 4 марта проведет еще одна белоруска Виктория Азаренко (56), которая сыграет со словенкой Тамарой Зиданшек (71). Из-за семейных проблем Виктория Азаренко не играла с августа 2019 года.

В первом круге турнира во французском Лионе с призовым фондом $251 тыс. белорусская теннисистка Вера Лапко (378) встретится с итальянкой Камилой Джорджи (94). В 1/8 финала парного разряда Вера Лапко и еще одна белоруска Лидия Морозова будут соперничать с бразильско-нидерландским тандемом Лаура Пигосси / Розали ван дер Хоек.

Соревнования в Монтеррее и Лионе завершатся 8 марта.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Мексика теннис
Новости рубрики Спорт
Фото организаторов турнира БГК имени Мешкова сыграет с "Пекином" в 1/8 финала SEHA-лиги
Фото из архива Футболисты сборной Беларуси узнают соперников по групповому этапу Лиги наций
Фото из архива В Минске стартует финальный тур Молодежной волейбольной лиги
Фото из архива За путевку на олимпийский турнир по баскетболу 3х3 белоруски поспорят в Индии
Фото из архива Совет ИИХФ отменил 6 чемпионатов мира из-за коронавируса
Фото из архива Хоккеисты "Шахтера"и "Немана" в шаге от выхода в полуфинал серии плей-офф Кубка Президента
Главное
Фото из архива ВОЗ отмечает оперативность и открытость Беларуси при реагировании на коронавирус
Лукашенко пригласил Президента Болгарии посетить Беларусь
Теплая дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе
В соглашение о поставках газа в Беларусь из России внесены и подписаны изменения
Топ-новости
Юрий Назаров назначен заместителем премьер-министра Беларуси
В Беларуси зарегистрированы три случая коронавируса - Минздрав
Apple Pay теперь могут использовать владельцы карточек Maestro, БЕЛКАРТ-Maestro, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro Беларусбанка
Судьбы, сложенные в треугольник: Александр Лизюков
Таможенное оформление приостановлено в пункте пропуска "Новые Ярыловичи" на границе с Украиной
Осознанное потребление и экологический след: старшеклассники Гомеля решают экологические проблемы
Пресс-конференция о санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения пройдет в БЕЛТА 4 марта
Более 150 белорусских школьников примут участие в конкурсе журналистики
Весна – время обновления! Весенние акции на новые квартиры в престижных минских комплексах!
Руководители госорганов в марте проведут приемы граждан в Совмине
"Белнефтехим" не исключает реверсных поставок нефти через Польшу по "Дружбе" до конца года
Прошедшая зима в Беларуси была самой теплой за всю историю метеонаблюдений
Караев вручил нагрудные знаки за содействие милиции
Горячая телефонная линия по вопросам коронавирусной инфекции открыта для жителей Минска
Дни скидок пройдут в торговле Минска в марте
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.