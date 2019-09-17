Ксения Станкевич и Ванесса Колодинская закончили выступление на ЧМ по борьбе

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Ксения Станкевич (50 кг) и Ванесса Колодинская (53 кг) закончили выступление на ЧМ по женской борьбе в Казахстане, утратив шансы на завоевание медалей и олимпийских лицензий, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Одержавшая победу над Ксенией Станкевич, Валентина Брик-Исламова из Казахстана уступила в полуфинале румынке Алине Вук (6:6, по дополнительным показателям). Победившая Ванессу Колодинскую, китаянка Киан Ю Пан не смогла противостоять северокорейской спортсменке Ен Ми Пак (2:12).
Тем временем стали известны соперницы еще трех белорусок, которые вступят в борьбу за медали чемпионата мира завтра, 18 сентября. Чемпионка Европейских игр - 2019 Ирина Курочкина (57 кг) в стартовом поединке сразится с турчанкой Элиф Жале Ешильырмак.
Екатерине Гончар-Янушкевич (59 кг) предстоит схватка с индийской спортсменкой Пуджа Дханда.
Еще одна победительница мультиспортивного форума в Минске Василиса Марзалюк (76 кг) за выход в следующий круг турнира поспорит с бразильянкой Алине да Силва Феррейра.-0-