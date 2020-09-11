11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски квалифицировались в финалы Кубка Дерюгиной по художественной гимнастике в Киеве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

В турнире сеньорок Беларусь представляют Арина Красноруцкая, Анна Каменщикова и Дарья Ткачева. Спортсменки выполнили композиции с обручем и мячом. Лидирует на данный момент украинка Николь Красюк (46,1 балла). Арина Красноруцкая занимает второе место (45,75). Анна Каменщикова расположилась на третьей позиции (43,85), Дарья Ткачева четвертая (43,2). Отметим, что Арина Красноруцкая показала лучший результат в упражнении с мячом - 23, 5 балла.

В стартах юниорок после упражнений со скакалкой и мячом белоруски Дина Агишева и Елизавета Зорькина в составе команды Беларусь-1 занимают промежуточное второе место, уступая только украинкам Мелании Тур и Карине Сидорак. Со скакалкой Дина Агишева стала второй (18,5), еще одна белоруска Варвара Глазко - третьей (17,85). С мячом Дина Агишева получила оценку 21,95 балла, Варвара Глазко - 20,1 балла.

В турнире гимнасток 2009 года рождения два золота в коллекции Дарьи Стрельцовой. Белоруска стала лучшей в упражнении со скакалкой (17,45) и обручем (19,4).-0-