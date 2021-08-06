Белоруски квалифицировались в олимпийский четвертьфинал гонок байдарок-четверок на 500 м

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Новости темы "Олимпиада в Токио"
6 августа, Токио / Корр. БЕЛТА/. Белоруски Ольга Худенко, Марина Литвинчук, Маргарита Махнева и Надежда Попок квалифицировались в олимпийский четвертьфинал гонок байдарок-четверок на 500 м, передает корреспондент БЕЛТА.
Итоговое время белорусского квартета - 1 мин. 34,785 сек. Согласно регламенту олимпийской регаты, в данном виде программы напрямую в полуфинал выходят две команды, показавшие лучший результат. Ими в данном заезде стали четверки Венгрии - 1 мин. 33,335 сек. и Новой Зеландии - 1 мин. 33,059 сек.-0-