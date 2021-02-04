Белоруски сыграют с британками в квалификации чемпионата Европы по баскетболу

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси проведут сегодня в Риге предпоследний поединок отборочного турнира чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Натальи Трофимовой в своем третьем поединке квалификационной группы F встретятся с командой Великобритании (начало в 14.30, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). В первом круге соревнований белорусские баскетболистки обыграли британок в Манчестере с результатом 90:59. Вчера в латвийской столице белоруски проиграли команде Польши со счетом 56:68 (12:17, 13:16, 16:13, 15:22). В заключительном поединке отборочного турнира сборная Беларуси 6 февраля вновь встретится с польской дружиной. Турнирное положение в группе F сейчас таково: Великобритания - 5 очков (3 матча), Польша - 4 (3), Беларусь - 3 (2).

В финальную стадию континентального первенства выйдут победители девяти групп и пять лучших команд из занявших вторые места. Планируется, что финальный этап 38-го женского чемпионата Европы пройдет 17-27 июня 2021 года на аренах Испании и Франции, команды которых освобождены от квалификации.-0-