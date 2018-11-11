Белоруски Татьяна Мацко и Светлана Тимошенко защитили титул ЧМ по самбо

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Татьяна Мацко и Светлана Тимошенко защитили в Бухаресте (Румыния) титул чемпионок мира по самбо, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В весовой категории до 64 кг Татьяна Мацко вновь продемонстрировала, что является ведущей спортсменкой в этом виде. В финале гродненка менее чем за минуту победила соперницу из Украины Елену Сайко, сделав болевой прием.

Золотая медаль чемпионата мира для Татьяны Мацко - третья за последние годы. Белоруска побеждала на мировых форумах в Софии (2016 год), Сочи (2017 год), а также I Европейских играх в Баку.

Вторую золотую медаль в копилку команды на чемпионате мира в Бухаресте принесла Светлана Тимошенко (80 кг), которая стала лучшей годом ранее в Сочи и смогла защитить титул сильнейшей на планете. В решающем поединке Тимошенко была сильнее Марии Оряшковой из Болгарии.

В активе белорусских самбистов также три серебряные медали чемпионата. Марина Жарская (52 кг) заняла второе место, уступив в финале россиянке Диане Рябовой. Владислав Бурдзь (57 кг) активно провел решающий поединок против Вахтанга Чидрашвили, но соперник грамотно защищался и победил с минимальным преимуществом. Серебро и в активе опытного белорусского атлета Андрея Казусенка (до 100 кг).

Чемпионат мира по самбо в Бухаресте завершится 11 ноября.

Самбо входит в программу II Европейских игр 2019. В июне следующего года в минском Дворце спорта будет разыграно 18 комплектов наград.-0-