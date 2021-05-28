Белоруски уступили венгеркам в олимпийской квалификации по баскетболу 3х3

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 в австрийском Граце неудачно стартовала в отборочном турнире к Олимпийским играм, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке олимпийской квалификации в предварительной группе С белорусские баскетболистки проиграли сборной Венгрии со счетом 11:21. Сегодня подопечные Юрия Волка встретятся с командой Шри-Ланки, которая вчера уступила эстонкам - 6:22. Эстонские спортсменки также победили сборную Нидерландов - 20:14. В субботу, 29 мая, белоруски должны дважды выйти на площадку - сначала против нидерландок, а затем против эстонок. В этом квалификационном этапе принимают участие 20 команд, которые разбиты на четыре группы. По две лучшие сборные выйдут в четвертьфинальную стадию, четыре победителя которой продолжит борьбу за три путевки на Олимпиаду в Токио. По такой же схеме в Граце проходит мужской отборочный турнир, в котором белорусы не участвуют.

В состав белорусской команды вошли Наталья Дашкевич, Анна Лаппо, Анастасия Сущик, Дарья Магаляс и Марина Иващенко. В 2019 году женская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 завоевала бронзовые медали на II Европейских играх в Минске, а потом заняла четвертое место на молодежном чемпионате планеты.-0-