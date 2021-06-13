Белоруски выиграли 4 медали в финалах отдельных видов ЧЕ по художественной гимнастике в Болгарии

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Европы по художественной гимнастике в Варне (Болгария) белоруски выиграли четыре медали в финалах отдельных видов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В упражнении с лентой Алина Горносько выиграла серебро, получив от судей оценку 23,200 балла. Золото выиграла россиянка Дина Аверина - 28,350 балла. Бронза у ее сестры Арины Авериной - 22,600 балла.

На счету Алины Горносько также бронза за упражнения с мячом. Ее оценка - 28,500 балла. Первенствовала в этом виде программы россиянка Дина Аверина - 28,850 балла. Второе место у Линой Ашрам из Израиля (28,600).

Двумя бронзовыми медалями копилку сборной Беларуси пополнила Анастасия Салос. Она замкнула тройку сильнейших в упражнении с обручем с оценкой 27,650 балла. Опередить ее смогли лишь Дина Аверина (28,350) и Линой Ашрам (27,850).

Также бронзовую медаль Анастасия Салос выиграла в упражнении с булавами. Оценка белорусской грации - 27,800 балла. Первенствовала Линой Ашрам - 28,500 балла. Второе место у Дины Авериной - 28,200 балла.

Ранее белорусские грации выиграли серебро в командном зачете, где учитывались результаты в индивидуальных и командных соревнованиях. Кроме того, юниорская сборная в групповых упражнениях заняла 3-е место в упражнении с пятью мячами.-0-