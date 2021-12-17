Белоруски заняли 8-е место в комбинированной эстафете на ЧМ по плаванию на короткой воде

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/ Белоруски заняли восьмое место в комбинированной эстафете 4х50 м на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Анастасия Шкурдай, Алина Змушко, Анастасия Кулешова и Анастасия Коряковская показали итоговое время 1 мин. 46,39 сек.

Что касается тройки сильнейших дружин, то тут с повтором мирового рекорда первенствовали шведки - 1 мин. 42,38 сек. Серебро у команды США - 1 мин. 43,61 сек. Бронза на счету сборной Нидерландов - 1 мин. 44,03 сек.

В смешанной эстафете 4х50 м вольным стилем первенствовали спортсмены Канады - 1 мин. 28,55 сек. Второе место у команды Нидерландов - 1 мин. 28,61 сек. Бронза на счету российской дружины - 1 мин. 28,97 сек.

В плавании на спине у мужчин на 100 м первенствовал американец Шейн Касас - 49,23 сек. Второе место занял Климент Колесников из России - 49,46 сек. Замкнул тройку сильнейших Роберт Глинта из Румынии - 49,60 сек.

В стартах на 200 м баттерфляем у женщин звание чемпионки мира завоевала Юйфэй Чжан из Китая - 2 мин. 03,01 сек. Серебро на счету Шарлотт Хук из США - 2 мин. 04,35 сек. Бронзовую медаль выиграла спортсменка из Боснии и Герцеговины Лана Пудар - 2 мин. 04,88 сек.-0-