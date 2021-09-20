Белоруски завоевали бронзу на юношеском Кубке Европы по баскетболу 3х3

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски стали бронзовыми призерами юношеского Кубка Европы по баскетболу 3х3, который проходил в Лиссабоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке за бронзовые награды сборная Беларуси (U-17) в упорной борьбе одержала победу над украинскими сверстницами со счетом 15:10. На первом этапе соревнований в португальской столице подопечные Андрея Навойчика победили команду Израиля (16:9) и уступили баскетболисткам Нидерландов (11:14). В четвертьфинале белоруски взяли верх над россиянками с результатом 16:9, а в полуфинальном матче уступили испанской сборной - 11:16. В составе белорусской дружины выступали Екатерина Новик, Полина Костюковец, Полина Верабей и Евгения Бернацкая. В игре за первое место испанки уверенно переиграли команду Германии со счетом 15:7. По итогам соревнований Екатерина Новик вошла в символическую сборную турнира.

Мужская сборная Беларуси добралась до четвертьфинала турнира, в котором в драматичной концовке с минимальным отставанием уступила команде Украины - 17:18, заняв шестое итоговое место. Под руководством Алексея Лашкевича в Лиссабоне играли Илья Милашевский, Даниил Коско, Иван Балдуев, Алексей Шевченко и Михаил Голубко. В финальном поединке за главный приз украинцы уступили словенцам - 14:19, а в матче за бронзовые медали венгерские баскетболисты обыграли португальцев со счетом 16:12.

Кроме бронзы в Лиссабоне, в этом сезоне белорусские команды по баскетболу 3х3 завоевали еще три награды. В конце августа в венгерском Дебрецене мужская юниорская сборная Беларуси (U-18) стала бронзовым призером Кубка мира, а в начале сентября парни и девушки завоевали серебряные медали на I Играх стран СНГ в российской Казани.-0-