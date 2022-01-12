Белорусская горнолыжница Мария Шканова на этапе Кубка мира добилась лучшего результата в карьере

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская горнолыжница Мария Шканова показала лучший результат в карьере на этапах Кубка мира, впервые финишировав в топ-20, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой попытке соревнований по слалому, прошедших 11 января в австрийском Шладминге, Мария Шканова показала 27-е время - 47,08 сек. Это позволило представительнице Беларуси всего во второй раз в карьере пройти в тридцатку лучших на этапах Кубка мира. На второй трассе белоруска стала 19-й с результатом 48,23 сек. и по сумме двух попыток заняла итоговое 20-е место (общее время - 1 мин. 35,31 сек.). В предыдущий раз Мария Шканова набирала очки в общий зачет ровно пять лет назад - также в слаломе в январе 2017 года в Загребе.

Победительницей соревнований в Шладминге стала лидер Кубка мира по горным лыжам американка Микаэла Шиффрин, опередившая Шканову на 2,65 сек. Эта виктория стала для Шиффрин 73-й на этапах Кубка мира, а также 47-й в слаломе, что является абсолютным рекордом по количеству побед в отдельных дисциплинах. На втором месте по сумме двух попыток расположилась словачка Петра Вльгова, что гарантировало ей досрочное завоевание малого хрустального глобуса в зачете слалома. Третье общее время дня показала Лена Дюрр из Германии.-0-