10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская и Российская федерации баскетбола активизируют сотрудничество и будут развивать совместные проекты. Это предусмотрено соглашением, которое подписали в Москве генеральные секретари - исполнительные директора организаций Анастасия Маринина (БФБ) и Наталья Галкина (РФБ). Такая информация размещена на сайте БФБ, сообщает БЕЛТА.
Соглашение о взаимодействии подтверждает намерения сторон о сотрудничестве в интересах развития и пропаганды баскетбола, популяризации в обеих странах этого вида спорта и связанных с ним мероприятий. Документ будет способствовать более плотному взаимодействию в плане подготовки резерва, национальных команд, судейского корпуса, оказания взаимной поддержки на международной арене.
"Отношения и дружба между двумя федерациями, конечно, начались не сегодня, - сказала Анастасия Маринина. - Особенно учитывая тесные политические взаимоотношения между нашими странами. Ранее договоренность о взаимодействии была достигнута между руководителями федераций Максимом Рыженковым и Андреем Кириленко. Соглашение даст толчок к активизации сотрудничества и развитию совместных баскетбольных проектов".
Для успешного и прогрессивного развития необходимо обмениваться опытом и прогрессивными методиками, отметила исполнительный директор БФБ. Стороны определились с несколькими важными направлениями сотрудничества, прежде всего в области подготовки тренеров для спортивного резерва и формирования судейского корпуса.
Российские коллеги передали в белорусскую федерацию книги и методическую литературу. В ближайших планах - организация обучения детских тренеров и учителей физической культуры.-0-
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