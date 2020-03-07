Белорусская конькобежка Марина Зуева заняла 7-е место на этапе КМ в Херенвене

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская конькобежка Марина Зуева заняла 7-е место на этапе Кубка мира в Херенвене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска преодолела дистанцию 3000 м за 4 мин. 03,925 сек. Что касается победителей, то сильнейшей в данном виде программы стала канадка Изабель Вейдеманн (3 мин. 59,759 сек). Второе место у представительницы Нидерландов Антоинетте Де Йонг (4 мин. 00,035 сек). Бронза у российской конькобежки Натальи Ворониной (4 мин. 01, 339 сек).

Соревнования в Херенвене продолжатся 8 марта забегами на 500, 1500 м, а также масс-стартами у мужчин и женщин. Беларусь представят Марина Зуева и Виталий Михайлов.-0-