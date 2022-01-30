Белорусская легкоатлетка Ирина Жук выиграла турнир во Франции

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская легкоатлетка Ирина Жук стала победительницей турнира Perche Elite Tour во французском Невере, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соревнования в секторе для прыжков с шестом спортсменка из Гродно начала с высоты 4 м 43 см, затем взяла 4 м 52 см, а победу ей принесла удачная попытка на высоте 4 м 60 см. После этого Ирина Жук попыталась преодолеть планку на высоте 4 м 70 см, но это ей не удалось.

Второе место заняла кубинская спортсменка Ярислей Сильва (4 м 52 см), третьей стала китаянка Ксю Хуэйцинь (4 м 43 см).

Следующий старт этой серии турниров Ирина Жук проведет 5 февраля во французском Туркуэне.-0-