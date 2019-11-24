Белорусская лыжница Анастасия Кириллова завоевала серебро на соревнованиях в Финляндии

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская лыжница Анастасия Кириллова завоевала серебро в гонке на 10 км свободным стилем на турнире категории FIS в финском Саариселькя, который завершился 24 ноября, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Анастасия Кириллова преодолела расстояние гонки за 28 мин. 28,5 сек. Равных же в данном виде программы не было японке Юкари Танака – 27 мин. 21,0 сек. Третье место заняла казахстанская спортсменка Анастасия Хмельницкая – 28 мин. 30,8 сек.

На четвертом месте закончила старт представительница Беларуси Анастасия Киннунен 28 мин. 37,0. Пятое место у еще одной белоруски Анны Королевой – 29 мин. 14, 5 сек.

На минувшей неделе Анастасия Кириллова выиграла два золота на первом в сезоне этапе Кубка Восточной Европы, который прошел под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) в Казахстане. -0-