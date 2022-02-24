Белорусская лыжница Валерия Давыденко заняла 58-е место в индивидуальной гонке на юниорском ЧМ

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24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Валерия Давыденко заняла 58-е место в гонке с раздельным стартом на чемпионате мира по лыжным гонкам среди юниоров и молодежи в Норвегии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На старт десятикилометровой дистанции классическим стилем вышли спортсменки не старше 23 лет. Победительнице гонки швейцарке Ане Вебер Давыденко уступила 4 мин. 57,3 сек. Серебряную медаль завоевала Патриция Эйдука из Латвии, бронза досталась олимпийской чемпионке Пекина в эстафете россиянке Веронике Степановой.
Еще одна представительница Беларуси Ульяна Хомич не финишировала. Всего в гонке с раздельным стартом приняли участие 65 спортсменок.-0-