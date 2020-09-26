Белорусская молодежная сборная с поражения стартовала на ЧЕ по волейболу в Чехии

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская молодежная сборная с поражения стартовала на чемпионате Европы (U-20) по волейболу в Чехии. Матч против россиян завершился со счетом 1:3 (28:30, 25:18, 22:25, 18:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Едва не одержав победу в первой партии белорусские игроки уверенно оставили за собой второй сет, но развить данный успех не смогли. Впрочем, поражение не помешало Владиславу Бабкевичу стать самым результативным игроком матча, набрав 21 пункт. Еще один белорус, Владислав Давыскиба отметился 40% идеального приема.

Поскольку команды Турции и Украины не смогли прибыть на турнир в Чехию из-за пандемии коронавируса, расписание матчей с участием белорусской дружины претерпело изменения. Так, следующий матч команда Сергея Троцкого проведет 28 сентября против соперников из Нидерландов. Встреча стартует в 19.30 по белорусскому времени.

Полуфинальные встречи молодежного чемпионата Европы пройдут в Брно 3-4 октября. Квалификационные поединки за 5-8 места состоятся в те же дни среди дружин, занявших 3-4 позиции в турнирных таблицах своих групп.-0-