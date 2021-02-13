Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в 1/16 финала турнире в Мельбурне

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (92-й номер мирового рейтинга) после завершения выступления на Australian Open успешно стартовала на турнире Phillip Island Trophy в Мельбурне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом раунде одиночного разряда белоруска обыграла американскую теннисистку Лорен Дэвис (80) в двух сетах - 6:3, 6:2. В поединке 1/16 финала соперницей Александры Саснович будет 15-я ракетка планеты британка Йоханна Конта.

Турнир Phillip Island Troohy, призовой фонд которого составляет $235,2 тыс., финиширует 19 февраля.

Тем временем на турнире ITF в казахстанском Шымкенте белоруска Юлия Готовко (386) сегодня пробилась в финал, победив российскую теннисистку Дарью Мишину (403) - 7:5, 6:3. Завтра в решающем поединке белорусская теннисистка встретится с еще одной россиянкой Анастасией Тихоновой (700). На пути к финалу этих состязаний Юлия Готовко обыграла белоруску Эвелину Ласкевич, россиянку Ноэль Сайденову и чешку Николу Бречкову.-0-