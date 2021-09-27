Белорусская теннисистка Юлия Готовко проиграла в 1/16 финала турнира в Нур-Султане

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Юлия Готовко не смогла выйти во второй раунд турнира категории WTA-250 с призовым фондом $235 тыс. в Нур-Султане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 1/16 финала белоруска, занимающая 233-е место в мировом рейтинге, сумела выиграть лишь два гейма у россиянки Анастасии Гасановой (160-й номер рейтинга WTA), уступив в двух сетах - 1:6, 1:6. Встреча продолжалась всего 58 минут. На турнире категории WTA-500 в американском Чикаго с призовым фондом $565 тыс. свои стартовые поединки проведут две представительницы Беларуси. Александра Саснович (106) встретится с американской теннисисткой Мэдисон Киз (48), а соперницей Ольги Говорцовой (136) будет представительница Германии Андреа Петкович (64).

В решающем поединке квалификации мужского турнира АТР-250 в болгарской Софии с призовым фондом $419,4 тыс. оппонентом белоруса Егора Герасимова (112) сегодня будет турецкий теннисист Алтуг Челикбилек (168). В первом матче квалификационного этапа Герасимов выиграл у россиянина Евгения Донского (149) - 6:3, 7:6 (7:4). Лучший белорусский теннисист Илья Ивашко (45) в 1/16 финала встретится с испанцем Пабло Андухаром (92).-0-