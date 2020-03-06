Белорусская теннисистка Ольга Говорцова проиграла в 1/8 финала турнира в Монтеррее

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Ольга Говорцова не смогла пройти в четвертьфинал турнира в мексиканском Монтеррее с призовым фондом $251 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матче 1/8 финала Ольга Говорцова, занимающая 142-е место в мировом рейтинге, уступила седьмой ракетке планеты украинке Элине Свитолиной - 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 18 минут. Белоруска пробилась в основную сетку через квалификацию и в первом раунде обыграла американку Каролин Долхайд (131) - 3:6, 6:2, 6:1.
В поединке 1/4 финала соперницей Элины Свитолиной будет канадская теннисистка Лейла Фернандес (126). Еще одна белоруска Виктория Азаренко (56) в 1/16 финала проиграла словенке Тамаре Зиданшек (71) - 2:6, 2:6.
В четвертьфинале парного разряда турнира во французском Лионе белорусский дуэт Вера Лапко / Лидия Морозова уступил словацко-украинскому тандему Виктория Кужмова / Марта Костюк - 2:6, 4:6. В первом круге белорусские теннисистки взяли верх над бразильско-нидерландской парой Лаура Пигосси / Розали ван дер Хоек - 6:2, 7:6 (7:0).
Соревнования в Монтеррее и Лионе финишируют 8 марта.-0-