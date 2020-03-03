Вера Лапко проиграла итальянке Камиле Джорджи в 1/16 финала турнира в Лионе

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (378-й номер рейтинга WTA) проиграла на старте турнира во французском Лионе с призовым фондом $251 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в матче 1/16 финала одиночного разряда белоруска уступила итальянке Камиле Джорджи (94) - 3:6, 4:6.
Camila claims it— WTA (@WTA) March 3, 2020
She moves past Lapko, 6-3, 6-4.#Open6emeSensML pic.twitter.com/XxjbvoOTkt
В поединке за выход в четвертьфинал Джорджи встретится с француженкой Ализе Корне (58), которая в первом круге обыграла немецкую теннисистку Антонию Лоттнер (162) - 7:5, 6:0.
В стартовом матче парного разряда Вера Лапко и еще одна белоруска Лидия Морозова будут соперничать с бразильско-нидерландским тандемом Лаура Пигосси / Розали ван дер Хоек.
На турнире в мексиканском Монтеррее с призовым фондом $251 тыс. белоруска Ольга Говорцова (142) пробилась во второй раунд, одолев в 1/16 финала американку Кэролайн Доулхайд (131) - 3:6, 6:2, 6:1.
Следующей соперницей Ольги Говорцовой будет победительница сегодняшней встречи 1/16 финала между украинкой Элиной Свитолиной (7) и черногорской теннисисткой Данкой Ковинич (88).
Еще одна белоруска экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко (56) в первом раунде сыграет со словенкой Тамарой Зиданшек (71).
Соревнования в Монтеррее и Лионе завершатся 8 марта.-0-