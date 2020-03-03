Вера Лапко проиграла итальянке Камиле Джорджи в 1/16 финала турнира в Лионе

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (378-й номер рейтинга WTA) проиграла на старте турнира во французском Лионе с призовым фондом $251 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 1/16 финала одиночного разряда белоруска уступила итальянке Камиле Джорджи (94) - 3:6, 4:6.

В поединке за выход в четвертьфинал Джорджи встретится с француженкой Ализе Корне (58), которая в первом круге обыграла немецкую теннисистку Антонию Лоттнер (162) - 7:5, 6:0.

В стартовом матче парного разряда Вера Лапко и еще одна белоруска Лидия Морозова будут соперничать с бразильско-нидерландским тандемом Лаура Пигосси / Розали ван дер Хоек.

На турнире в мексиканском Монтеррее с призовым фондом $251 тыс. белоруска Ольга Говорцова (142) пробилась во второй раунд, одолев в 1/16 финала американку Кэролайн Доулхайд (131) - 3:6, 6:2, 6:1.

Ольга Говорцова вышла в 1/8 финала турнира в Монтеррее Минувшей ночью белоруска встречалась с американкой Каролин Долхайд (131) и выиграла в трехсетовом поединке - 3:6, 6:2, 6:1. Матч продолжался 1 час 40 минут.

Следующей соперницей Ольги Говорцовой будет победительница сегодняшней встречи 1/16 финала между украинкой Элиной Свитолиной (7) и черногорской теннисисткой Данкой Ковинич (88).

Еще одна белоруска экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко (56) в первом раунде сыграет со словенкой Тамарой Зиданшек (71).

Соревнования в Монтеррее и Лионе завершатся 8 марта.-0-