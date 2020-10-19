Белорусская велогонщица Алена Омелюсик заняла шестое место на Туре Фландрии-2020

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская велогонщица Алена Омелюсик, защищающая цвета команды Canyon-Sram Racing, заняла шестое место на Туре Фландрии-2020, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победу праздновала нидерландская велосипедистка Шанталь Ван Ден Брок-Блаак из команды Boels Dolmans. Дистанцию в 135,6 км она преодолела за 3 часа 29 минут 57 секунд.

Второе место за собой оставила ее соотечественница и одноклубница Эми Питерс, уступившая победительнице 1 минуту 1 секунду. Замкнула тройку сильнейших бельгийка Лотте Копецки из Lotto Soudal Ladies.

Алена Омелюсик финишировала в основной группе спортсменок вместе с Эми Питерс и Лотте Копецки, показав с ними одинаковое время.

Тур Фландрии одна из самых престижных однодневных гонок в шоссейном велоспорте. В этом году старты среди женщин проводились в 17-й раз.-0-