Белорусская волейболистка Анна Калиновская в сезоне 2020/2021 будет выступать за "Минчанку"

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из лидеров сборной Беларуси блокирующая Анна Калиновская в сезоне 2020/2021 будет выступать за "Минчанку", сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.

Пятикратная чемпионка Беларуси выступала за минский клуб в сезонах 2015/2016 и 2018/2019. Она вернулась в клуб после года перерыва. Попробовав свои силы в команде российской суперлиги челябинском "Динамо-Метаре", волейболистка перешла в дружину Top speed, выступающую в элитном дивизионе чемпионата китайского Тайваня. По итогам турнира она стала серебряной медалисткой и была признана лучшим игроком своего амплуа. Также в карьере Анны Калиновской были выступления за турецкие, французские и немецкие клубы.

Как сообщалось, контракт с белорусским клубом подписали также азербайджанская волейболистка Маргарита Азизова, которая будет выступать на позиции диагональной, и российская доигровщица Ксения Бондарь.-0-