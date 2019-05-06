Белорусские альпинисты с огнем II Европейских игр попали на Монблане в снежный шторм

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские альпинисты, которые поднимают огонь II Европейских игр на гору Монблан, попали в снежный шторм и пока не достигли вершины, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе дирекции II Европейских игр.

Опытные спортсмены Владислав Каган и Виктор Лутов доставили пламя в лагерь на высоту 2600 м, где их ждала штурмовая пятерка в составе Максима Винчевского, Александра и Михаила Войтюков, Дениса Жидкова и Михаила Макеенко. Однако сильный ветер, достигавший скорости 100 км/ч, и снежный шторм не позволили взойти на вершину.

Фото дирекции II Европейских игр

Как отметил Владислав Каган, теперь все зависит от погодных условий. "Сегодня погода улучшилась, но вышли ребята из лагеря значительно позже. Верю, что взойдут, но когда - сказать сейчас сложно", - сказал он.

После церемонии зажжения огня, состоявшейся 3 мая в Риме, белорусская делегация отправилась к подножию Монблана. Далее эстафета "Пламя мира" посетит ряд европейских стран, а 12 мая прибудет в Беларусь. Вначале эстафета огня пройдет по Брестской области.-0-