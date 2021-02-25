Белорусские арбитры рассудят матч Лиги Европы между "Хоффенхаймом" и "Молде"

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольных аренах Старого Света сегодня состоятся 15 ответных поединков 1/16 финала Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч между немецким "Хоффенхаймом" и норвежским "Молде" рассудит белорусская бригада арбитров, которую возглавит Алексей Кульбаков. Его ассистентами будут белорусы Дмитрий Жук и Олег Маслянко, четвертый рефери - россиянин Владимир Москалев. Первая встреча этих соперников, состоявшаяся неделю назад в испанском Вильярреале, завершилась боевой ничьей - 3:3.

Первым в 1/8 финала Лиги Европы вышел английский "Тоттенхэм" из Лондона, дважды разгромивший австрийский "Вольфсберг" - 4:1 (в гостях) и 4:0 (дома). Остальные участники второго раунда плей-офф определятся сегодня поздно вечером.-0-