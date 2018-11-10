Белорусские атлеты завоевали три медали на ЧМ по самбо в Бухаресте

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали три медали в первый день чемпионата мира по самбо в Бухаресте (Румыния), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В весовой категории до 90 кг Алексей Степаньков вышел в финал, где уступил Давиду Оганисяну из России, завоевав серебряную награду. Бронзовыми призерами чемпионата мира стали Александр Кокша (68 кг) и Екатерина Прокопенко (60 кг).

Мировой форум самбистов в столице Румынии продолжится 10 и 11 ноября.

Самбо входит в программу II Европейских игр-2019. В июне следующего года в минском Дворце спорта будет разыграно 18 комплектов наград.-0-