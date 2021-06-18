Белорусские баскетболистки проиграли словачкам на чемпионате Европы

Во время игры

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси потерпели первое поражение на 38-м женском чемпионате Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в испанской Валенсии команда Натальи Трофимовой во втором туре предварительной группы А встречалась с командой Словакии и уступила с разницей в четыре балла - 54:58 (14:13, 12:15, 11:11, 17:19). Самой результативной в составе белорусок стала Алекс Бентли, набравшая 17 очков.

Вчера белорусские баскетболистки сенсационно победили чемпионок континента испанок с перевесом в два очка - 53:51. Сборная Словакии на старте уступила команде Швеции с результатом 57:74. Свой заключительный матч группового этапа сборная Беларуси проведет 20 июня против шведских баскетболисток.

К этому времени завершились встречи второго тура в других группах:

В: Сербия - Греция - 85:51, Италия - Черногория - 77:61;

С: Босния и Герцеговина - Турция - 64:54, Бельгия - Словения - 92:57;

D: Россия - Хорватия - 73:62.

После окончания группового этапа победители четырех квартетов получат прямые путевки в четвертьфинал. Команды, которые займут вторые и третьи места, 21 июня проведут квалификационные поединки за выход в 1/4 финала. Четвертьфиналы пройдут 23 июня, полуфиналы - 26 июня, финал и матч за бронзу состоятся 27 июня.-0-

Фото Андрея Покумейко