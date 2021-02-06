Белорусские баскетболистки вышли в финальную часть ЧЕ

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 6 февраля 2021
Минск Ясно -15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:42 В Жлобинском районе при пожаре погибла женщина Происшествия
17:32 Кочанова на конференции БСЖ: важно видеть проблемные вопросы в обществе и помогать их решать Общество
17:24 Белорусские футболисты заняли 4-е место в розыгрыше Кубка развития Спорт
17:21 Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении заявил об эффективности вакцины "Спутник V" Общество
17:17 Число обратившихся с признаками отравления к медикам в Дагестане выросло до 64 В мире
17:06 Солигорский "Шахтер" проиграл "Спартаку" на сборе в ОАЭ Спорт
17:00 Минтруда рассказало о плане поэтапного повышения зарплат бюджетников разных сфер Общество
16:53 После звонка мошенников пенсионерка из Новополоцка лишилась более Br62 тыс. Происшествия
16:44 Китай одобрил для широкого применения вакцину от коронавируса компании Sinovac Biotech В мире
16:32 Белорусские баскетболистки вышли в финальную часть ЧЕ Спорт
16:26 Ожидается госрегистрация еще 16 наименований белорусских тест-систем для выявления коронавируса Общество
16:16 "Крумкачы" обыграли дубль минского "Динамо" на турнире в Жодино Спорт
16:00 "Металлург" обыграл "Шахтера" в матче чемпионата Беларуси по хоккею Спорт
15:43 Работники МЧС спасли тонувшего в Свислочи рыбака Происшествия
15:24 Минобразования: в новых учебных программах акцент сделан на доступности и практикоориентированности Общество
15:05 В Нарочи при пожаре частного дома погиб мужчина Происшествия
14:46 Въезжающих в Данию обяжут предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус В мире
14:31 Хоккеисты столичной "Юности" обыграли гродненский "Неман" в матче чемпионата Беларуси Спорт
14:23 Команда Минской области стала сильнейшей на чемпионате Беларуси по греко-римской борьбе Спорт
14:18 В Гомельской области планируют отремонтировать за пять лет не менее 40 мостов Регионы
14:12 В Березовском районе ищут очевидцев ДТП с погибшим пешеходом Происшествия
14:10 ФОТОФАКТ: Спортивный праздник "Могилевская лыжня" Регионы
14:08 Муляж взрывного устройства обнаружили в Минском районе Происшествия
14:00 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1787 пациентов с COVID-19, выписаны 1797 Общество
13:47 Елена Богдан переизбрана председателем Белорусского союза женщин Общество
13:32 В Минске нетрезвый водитель не справился с управлением и cнес дорожные знаки Происшествия
13:22 В Могилеве грузовик насмерть сбил мужчину Происшествия
13:14 Не менее трех человек пострадали от взрыва во французском Бордо В мире
13:01 Команда Мингорисполкома победила в лыжной эстафете Регионы
12:50 Обновленный мост через Птичь открыли в Октябрьском районе Регионы
Все новости
Все новости
Спорт
06 февраля 2021, 16:32

Белорусские баскетболистки вышли в финальную часть ЧЕ

Фото Белорусской федерации баскетбола
Фото Белорусской федерации баскетбола

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси успешно завершили отборочный турнир чемпионата Европы, пробившись в финальную стадию, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Риге в заключительном поединке квалификационной группы F белоруски уверенно обыграли команду Польши с результатом 80:49 (23:12, 20:17, 14:12, 23:8). Самой результативной в составе сборной Беларуси стала Екатерина Снытина, набравшая 14 очков. На старте турнира в латвийской столице команда Натальи Трофимовой уступила польским баскетболисткам - 56:68, а затем переиграла сборную Великобритании со счетом 67:57. 17 ноября в первом отборочном поединке континентального первенства 2021 года белорусская команда разгромила британок в Манчестере - 90:59.

Итоговое положение в группе F: Беларусь - 7 очков, Великобритания - 6, Польша - 5.

В финальную стадию континентального первенства выйдут победители девяти групп и пять лучших команд из занявших вторые места.

Путевки в финал женского Евробаскета кроме Беларуси уже завоевали сборные Швеции, Бельгии, Словении, Боснии и Герцеговины, Сербии и Хорватии. Планируется, что финальный этап 38-го женского чемпионата Европы пройдет 17-27 июня 2021 года на аренах Испании и Франции, команды которых освобождены от квалификации.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
баскетбол женщины чемпионат Европы
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Спорт
Фото из архива Белорусские футболисты заняли 4-е место в розыгрыше Кубка развития
Фото ФК "Спартак-Москва" Солигорский "Шахтер" проиграл "Спартаку" на сборе в ОАЭ
Фото из архива "Крумкачы" обыграли дубль минского "Динамо" на турнире в Жодино
Фото ФК "Шахтер" "Металлург" обыграл "Шахтера" в матче чемпионата Беларуси по хоккею
Фото belarushockey.com Хоккеисты столичной "Юности" обыграли гродненский "Неман" в матче чемпионата Беларуси
Виктор Сосуновский. Фото из архива Команда Минской области стала сильнейшей на чемпионате Беларуси по греко-римской борьбе
Главное
Во время церемонии Лукашенко: стране нужны прорывные инновационные технологии
Кочанова на конференции БСЖ: важно видеть проблемные вопросы в обществе и помогать их решать
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1787 пациентов с COVID-19, выписаны 1797
Минтруда рассказало о плане поэтапного повышения зарплат бюджетников разных сфер
Топ-новости
Ожидается госрегистрация еще 16 наименований белорусских тест-систем для выявления коронавируса
Школа навсегда останется для выпускников вторым домом - Карпенко
Елена Богдан переизбрана председателем Белорусского союза женщин
Все общественные проявления сегодня надо рассматривать через призму отношения к родине - БСЖ
ФОТОФАКТ: Спортивный праздник "Могилевская лыжня"
Обновленный мост через Птичь открыли в Октябрьском районе
Белорусские школьники в 2020 году завоевали на международных олимпиадах 40 медалей
Кочанова обсудила с активом Молодежного парламента и БРСМ их деятельность и перспективы
Все насосы первого энергоблока БелАЭС работают в штатном режиме - Минэнерго
Экспорт ПВТ в 2020 году превысил $2,5 млрд - Головченко
Беларусь достигла государственной зрелости и умеет принимать самостоятельные решения - Жук
Разрешение на проведение ПЦР-исследования на SARS-CoV-2 выдано четырем частным лабораториям
Исаченко: в работе с обращениями граждан важно более активно использовать соцсети
ГАИ в выходные усилит контроль за соблюдением правил дорожного движения на дорогах
Сокращение админпроцедур и ускорение прохождения границы - как будет развиваться таможенная служба
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.