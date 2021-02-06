Белорусские баскетболистки вышли в финальную часть ЧЕ

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси успешно завершили отборочный турнир чемпионата Европы, пробившись в финальную стадию, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Риге в заключительном поединке квалификационной группы F белоруски уверенно обыграли команду Польши с результатом 80:49 (23:12, 20:17, 14:12, 23:8). Самой результативной в составе сборной Беларуси стала Екатерина Снытина, набравшая 14 очков. На старте турнира в латвийской столице команда Натальи Трофимовой уступила польским баскетболисткам - 56:68, а затем переиграла сборную Великобритании со счетом 67:57. 17 ноября в первом отборочном поединке континентального первенства 2021 года белорусская команда разгромила британок в Манчестере - 90:59.

Итоговое положение в группе F: Беларусь - 7 очков, Великобритания - 6, Польша - 5.

В финальную стадию континентального первенства выйдут победители девяти групп и пять лучших команд из занявших вторые места.

Путевки в финал женского Евробаскета кроме Беларуси уже завоевали сборные Швеции, Бельгии, Словении, Боснии и Герцеговины, Сербии и Хорватии. Планируется, что финальный этап 38-го женского чемпионата Европы пройдет 17-27 июня 2021 года на аренах Испании и Франции, команды которых освобождены от квалификации.-0-