Белорусские баскетболистки взяли серебро турнира Skills Challenge

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки юношеской сборной Беларуси (U-15) стали серебряными призерами конкурса баскетбольного мастерства Skills Challenge, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем заочном противостоянии мирового финала юные подопечные Татьяны Цирулевой и Юлии Щербаковой уступили израильским сверстницам - 130:111. В заключительном этапе состязаний - эстафете - в составе белорусской команды выступали Анастасия Авсиевич, Мария Лясковская, Диана Линдерова, Яна Борисевич и Александра Полубок. На предыдущих стадиях в сборной Беларуси также играли Ксения Сокальская, Елизавета Гришкевич, Марта Супрун и Софья Каменева.

Вслед за белорусскими девушками финишировали китаянки, завоевавшие бронзовые награды.

Мировой конкурс баскетбольного мастерства Skills Challenge был организован Международной федерацией баскетбола (ФИБА) в качестве замены юношеских чемпионатов в связи с пандемией COVID-19.

В этом году турнир состоял из двух этапов - региональных соревнований и финала. В мае в отборочных состязаниях приняли участие 106 команд из 55 национальных федераций со всего мира. Затем в октябре по итогам квалификационного раунда в борьбу за награды вступили 32 команды мальчиков и девочек, среди которых и белорусы. К сожалению, наши юноши не смогли преодолеть групповой барьер. Девушки на пути к решающей встрече в заочных баталиях были сильнее сборных Камеруна, Суринама, Ирана, Литвы и Польши, уступив только австралийкам и в финале израильтянкам.

Система проведения Skills Challenge проста: каждая команда проходит этапы эстафеты, после чего видеозапись сразу отправляется в ФИБА для определения качества и скорости прохождения испытания. За нарушения и неточности начисляются штрафные очки, а победителем становится коллектив, у которого их меньше.-0-