Белорусские баскетболисты разгромили албанцев в квалификации ЧМ

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси одержали третью викторию подряд на первом квалификационном этапе чемпионата мира 2023 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в португальском Матозиньюше в поединке третьего тура отборочной группы А белорусы обыграли команду Албании с результатом 90:50 (21:16, 24:7, 23:20, 22:7). Только в самом начале игры албанцы несколько раз вырывались вперед, но потом подопечные Ростислава Вергуна полностью завладели инициативой и уверенно выиграли с перевесом в 40 баллов. Самым результативным в составе победителей стал Артем Параховский, набравший 17 очков.

В субботу, 28 ноября, белорусские баскетболисты встретятся с командой Кипра, которая сегодня будет соперничать с португальцами.

На старте отборочного турнира белорусы разгромили на выезде киприотов с результатом 97:41, а затем в Минске обыграли сборную Португалии со счетом 72:56. Турнирное положение в квартете А сейчас таково: Беларусь - 6 очков (3 матча), Албания - 4 (3), Португалия - 3 (2), Кипр - 2 (2).

В следующий этап квалификации мирового первенства выйдут две лучшие команды.-0-