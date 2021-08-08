Белорусские баскетболисты стартуют во 2-м раунде квалификации чемпионата мира

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты мужской сборной Беларуси сегодня проведут стартовый поединок второго квалификационного этапа чемпионата мира 2023 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем первом матче отборочной группы D в Риге подопечные Ростислава Вергуна встретятся с хозяевами турнира баскетболистами Латвии. Вчера латвийская команда со счетом 108:72 разгромила соперников из Румынии. Завтра белорусы сыграют с румынами. Затем команды еще по разу встретятся между собой - 12 августа белорусы вновь будут соперничать с латвийской дружиной, а 13 августа - с румынами. На первом этапе белорусские баскетболисты заняли второе место в группе А, выиграв у команд Кипра - 97:41 и 89:53 и Албании - 90:50 и 93:72 и обменявшись викториями с португальцами - 72:56 и 57:75.

Составы остальных групп второго раунда квалификации: С - Швеция, Португалия, Люксембург; Е - Швейцария, Словакия, Северная Македония.

По итогам этого турнира в следующий этап отборочного турнира мирового первенства выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Там к ним присоединятся 24 сборные, которые будут участвовать в финальной части чемпионата Европы 2022 года. В финальную стадию мирового первенства выйдут 12 представителей Старого Света. Всего в 19-м мужском планетарном баскетбольном форуме выступят 32 команды со всех континентов. Впервые турнир пройдет сразу в трех странах - Индонезии, Филиппинах и Японии. Матчи состоятся с 25 августа по 10 сентября 2023 года.-0-