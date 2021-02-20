Белорусские баскетболисты сыграют с албанцами в квалификации чемпионата мира

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси сегодня проведут заключительный матч первого квалификационного раунда чемпионата мира 2023 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Никосии белорусы встретятся с командой Албании. В другом сегодняшнем поединке группы А хозяин турнира сборная Кипра сыграет с португальцами. Результаты этих встреч не имеют принципиального значения - две путевки в следующий отборочный раунд досрочно завоевали команды Беларуси и Португалии.

В первый день соревнований в кипрской столице белорусские баскетболисты проиграли португальцам со счетом 57:75, а киприоты победили албанцев - 88:66. Ранее подопечные Ростислава Вергуна одержали четыре виктории в четырех проведенных поединках: над командами Кипра - 97:41 и 88:53, Португалии - 72:56 и Албании - 90:50. Турнирное положение в квартете А после пяти игровых дней: Португалия - 9 очков, Беларусь - 9, Албания - 6, Кипр - 6.

Заключительные игры в группе В проходят в Приштине. Сегодня словаки сыграют с хозяевами соревнований командой Косово, а исландцы встретятся со сборной Люксембурга. Положение команд в этой группе сейчас таково: Исландия - 9 очков, Словакия - 7, Косово - 7, Люксембург - 7.

В следующий этап квалификации мирового первенства выходят по две лучшие команды из двух групп.-0-