Белорусские батутисты получили удобные стартовые номера для выступления на Европейских играх

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены получили удобные стартовые номера для выступления на II Европейских играх на турнире по прыжкам на батуте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В индивидуальных прыжках у мужчин в квалификации белорусы получили 14-й и 22-й номера из 24 участников. В этом виде хозяев турнира планируют представить Владислав Гончаров и Олег Рябцев. В соревнованиях среди женщин белоруски выступят под 20-м и 23-м стартовыми номерами.

В командных синхронных прыжках мужской дуэт из Беларуси стартует первым, вторыми выйдут россияне, третьими - французы, затем - спортсмены из Португалии, Швеции, Украины, Азербайджана и Польши. У женщин состязание в синхронных прыжках белоруски начнут вторыми.

Директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин отметил, что прыжки на батуте пользуются большой популярностью в Беларуси. По его словам, желающих заниматься этим видом спорта после победы Владислава Гончарова на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро становится все больше.

Первая олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте россиянка Ирина Караваева, принимавшая участие в жеребьевке, считает, что белорусские спортсмены являются фаворитами на предстоящих состязаниях. "У белорусских спортсменов все шансы на медали высшей пробы. Так повелось еще с советских времен: ваша школа прыжков на батуте - одна из сильнейших в мире", - сказала она. Именитая спортсменка отметила хорошую подготовку организаторов к предстоящим состязаниям.

Кубок мира в "Минск-Арене", стартующий 20 апреля квалификацией в индивидуальных прыжках, станет тестовым перед II Европейскими играми. В этапе Кубка мира по прыжкам на батуте примут участие 170 спортсменов из более чем 30 стран. Кроме белорусских спортсменов в "Минск-Арене" выступят китайцы Дон Дон и Гао Лей, японец Даики Киши, россияне Дмитрий Ушаков, Яна Павлова и другие.

На II Европейских играх 48 сильнейших батутистов 24-25 июня разыграют четыре комплекта наград.-0-