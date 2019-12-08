Белорусские батутисты выиграли еще два золота на ЧМ среди юниоров в Токио

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские батутисты Себастьян Станкевич и Андрей Буйлов, а также Екатерина Ершова и Александра Столярова выиграли золотые медали 27-го первенства мира по гимнастическим дисциплинам среди возрастных групп, которое продолжается в Токио. Обе награды высшей пробы были завоеваны в стартах по синхронным прыжкам на батуте среди спортсменов 15-16 лет, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговая оценка Себастьяна Станкевича и Андрея Буйлова, принесшая им золотую медаль, - 50,430 балла. Серебро в данном виде программы также у белорусов: Станислав Яскевич и Даниил Пшенко получили от судей оценку 49,200 балла.

Что касается Екатерины Ершовой и Александры Столяровой, то с итоговыми 47,640 балла они опередили россиянок Веронику Шмелеву и Дарью Назукову (47,330) и Анну Епифанову с Марией Михайловой (47,190). В шаге от пьедестала остановились белоруски Полина Шедько и Виктория Куйдан (46,500).

Не остались без наград белорусские спортсмены в индивидуальных прыжках категории от 17 до 21 года. Белорус Никита Ильиных стал обладателем серебра (58,220), пропустив вперед лишь японца Шунсуке Уэно.

Таким образом, перед заключительным днем соревнований на счету сборной Беларуси в копилке восемь наград, три из которых золотые. Первую награду высшей пробы в индивидуальных прыжках завоевал Себастьян Станкевич.-0-

Фото из VK-аккаунта Belarus Gymnastics-Association